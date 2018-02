Nadine Fähndrich et Laurien van der Graaff ont terminé au pied du podium (4es) de la finale olympique du sprint par équipes, à Pyeongchang. Ce résultat doit être plus encourageant que frustrant pour le duo alémanique, au vu de la supériorité du trio de tête formé des Etats-Unis (1ers), de la Suède (2e) et de la Norvège (3e).

S'il y a des regrets à nourrir pour van der Graaff, c'est lié au fait que le sprint individuel, il y a huit jours, ne se soit pas déroulé dans son style de prédilection, le skating. Sans quoi elle aurait pu se mêler à la lutte pour les médailles, au vu de la forme affichée mercredi dans ce sprint par équipes (en skating).

Vidéo - Le ski de fond, pas une promenade de santé

Fähndrich en progrès

Double gagnante en Coupe du monde cette saison, van der Graaff est au top de sa forme. Et elle a pu compter sur une Nadine Fähndrich qui a confirmé ses progrès. La Lucernoise, fondeuse très complète capable de tirer son épingle du jeu en distance comme en sprint, s'est magnifiquement battue.

Qualifiées directement pour la finale, les deux Suissesses ont encore élevé le niveau d'un cran pour obtenir un des meilleurs classements de l'histoire du fond féminin aux Jeux, même si elles terminent à une vingtaine de secondes du podium. Précédemment, il y a avait eu le bronze du relais 4 x 5 km à Salt Lake City en 2002 et les deux 4es places, en 1988 à Calgary, de Christina Gilli-Brügger sur 20 km, et en relais.

Une Björgen record

L'or est revenu, au sprint, à la paire américaine Kikkan Randall/Jessica Diggins. Elles remportent la première médaille d'or aux JO en ski de fond pour les Etats-Unis. Elles ont devancé de 0''19 les Suédoise Charlotte Kalla/Stina Nilsson et de 2''97 les Norvégiennes Marit Björgen/Maiken Caspersen Falla.

Marit Björgen a cueilli au passage sa... 14e médaille olympique, record absolu. Elle dépasse d'une unité son compatriote biathlète Ole Einar Björndalen. Mais la Norvégienne de 37 ans, aussi forte soit-elle, est déjà apparue plus irrésistible. Les Américaines - et les Suédoises - lui ont un peu gâché sa fête.

(ats/nxp)