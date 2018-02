Des images terribles. Joel Gisler a été victime d'une lourde chute en demi-lune lors des qualifications sur le half-pipe en ski freestyle. L'Uranais de 23 ans a eu besoin de plusieurs minutes pour récupérer avant de pouvoir se relever et se faire escorter en-dehors du pipe. Il a marqué 59,80 points sur son premier «run», mais seulement 9,80 sur son deuxième pour terminer à la 18e place.

