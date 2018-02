Deux sosies du président américain Donald Trump et du leader nord-coréen Kim Jong-un ont été éconduits du stade où se tenait vendredi soir la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang, a constaté un journaliste de l'AFP.

Meet two men who are dead ringers for Kim Jong-un and Trump. They appeared at the opening ceremony of the 2018 #PyeongChang Olympics.pic.twitter.com/aM3CRkL3no