Les Jeux olympiques de PyeongChang se terminent mal pour un athlète canadien, dont l'identité n'a pas été révélée.

Selon CBC, le sportif aurait été arrêté dans une voiture volée en compagnie de sa femme et de son manager. Le média indique également un taux d'alcoolémie suspect chez l'athlète canadien qui a ensuite été libéré.

Le directeur du comité olympique canadien. Chris Overholt, a confirmé un incident impliquant la police samedi matin.

