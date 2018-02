Sacré champion olympique de danse sur glace pour la deuxième fois avec sa partenaire Tessa Virtue (Vancouver 2010 et PyeongChang 2018), le Canadien Scott Moir a relâché la pression après son titre.

S'il est retourné dans une patinoire jeudi, c'est pour aller suivre la finale de hockey sur glace féminin entre le Canada et les États-Unis. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait dans la discrétion.

Visiblement un peu (complètement?) bourré, il a fait le spectacle dans la tribune, encourageant ses compatriotes et invectivant l'arbitre.

On voit ici Scott Moir exulter après un but canadien:

On a scale of 1 to Scott Moir, how much do you love Canada? pic.twitter.com/em9pCKnK6w — Craft Brewers YYC (@CraftBrewersYYC) 22 février 2018

On a aussi vu l'ami Scott, une bière à la main, s'en prendre à l'arbitre après qu'une Canadienne a été envoyée sur le banc des pénalités (tweet ci-dessous). On peut deviner qu'il crie: «Are you kidding man? Wake up!» En français dans le texte: «Tu rigoles mec? Réveille-toi!»

Patrick Chan while Scott Moir gave it to the refs ???? pic.twitter.com/UnhObBYqpW — Sens Prospects (@SensProspects) 22 février 2018

L'engagement sans faille du champion olympique de patinage artistique n'a pas suffi: les Canadiennes se sont inclinées 2-3 aux tirs au but contre leurs ennemies jurées américaines.

