Un sportif russe sous drapeau olympique, ayant participé aux JO de Pyeongchang, a présenté «une possible violation des règles antidopage», a déclaré dimanche à la presse russe le porte-parole de la délégation de l'équipe olympique de Russie (OAR).

«Nous ne donnons pas le nom du sportif ou de sa discipline tant que les résultats de l'analyse de l'échantillon B ne sont pas connus, ce qui devrait être le cas dans les prochaines 24 heures», a ajouté le porte-parole, cité par RIA Novosti, Interfax and TASS.

Selon «Reuters», Alexander Krushelnitsky serait le sportif concerné par ce contrôle positif au meldonium. Avec sa femme, ils avaient été éliminés par la Suisse en demi-finale du curling mixte.

