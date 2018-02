La scène s'est passée sitôt après la cérémonie de remise des médailles. Un streaker a fait son apparition sur le rink de l'Ovale de Gangneung. Il était torse nu et portait un tutu rose autour de la taille ainsi qu'une peluche de singe devant ses parties génitales. Et il n'avait pas oublié de laisser ses chaussures et ses chaussettes.

L'homme aux longs cheveux et au bouc grisonnants s'était écrit «Peace + Love» sur le torse. Un message d'amour qu'il a appuyé de quelques pitreries sur la glace, avant qu'il ne soit évacué.

A-t-il confondu patinage de vitesse et patinage artistique? En tout cas, il n'est pas passé inaperçu. (Le Matin)