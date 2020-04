10 juin 2018. Cette date restera à jamais gravée dans la mémoire des Valaisans. Avec un chiffre: 53,98%. Comme la proportion des votes de la population en faveur du projet de candidature aux Jeux olympiques 2026. Le début (concret) de l’histoire. «Selon moi, même si le résultat du scrutin ne l'indiquait pas forcément, c’est ce jour-là que la flamme des Valaisans s’est rallumée, que la braise de Sion 2002 et Sion 2006 s’est ravivée», explique Frédéric Favre, vice-président du comité d’organisation.

La légende raconte que ce dimanche-là, le conseiller d’Etat l’a commencé en allumant un cierge dans la cathédrale Notre-Dame et l’a terminé «bien allumé», dans les catacombes du Grand-Pont, en compagnie du ministre de l’économie Christophe Darbellay. Notamment.

Mais ce 10 juin 2018 n’aurait servi à rien (si ce n’est à allonger la facture du projet de candidature dans le vide) sans la suite, sans cette fameuse journée du 1er avril 2019. Celle que le Valais attendait de revivre depuis le traumatisme de Séoul. Vingt ans plus tard, toujours face à un adversaire italien en finale (Milan Cortina). Sauf que cette fois, les milliers de personnes amassées sur la Planta n’ont pas eu à encaisser un brutal «Torino».

«C’est formidable!»

«Exception faite de nos folles soirées de victoire en Coupe de Suisse, je n’avais jamais expérimenté une telle liesse populaire», se remémore Christian Constantin, réintégré dans le comité d’organisation des JO une fois l’affaire Fringer réglée. «Avec Rolf, on s’est fait une fondue, un coup de blanc et c’était oublié.»

L’ex-sélectionneur de l’équipe de Suisse était du reste sur la scène de la Planta, bras dessus bras dessous avec CC et son fils Barthélémy. A l’instar de Jean-Philippe Rochat, premier président de Sion 2026, et d’Adolf Ogi. «Cette fois, je peux le dire: c’est formidable!», avait déclaré l’ancien président de Sion 2006.

Entourés de tous les protagonistes de la candidature - Jürg Stahl, Hans Stöckli et Frédéric Favre en tête -, unis dans la victoire malgré leurs différends, ils avaient entonné un «We Are The Champions» des plus mythiques. «Le plus beau depuis quatre ans», avait souri Christian Constantin, en référence à la 13e étoile du FC Sion, acquise face au FC Bâle en 2015. «D’ailleurs, ces Jeux, c’est un peu notre 14e étoile», avait-il poursuivi, avant de foncer en direction du Cervin pour y rallumer une flamme. Avec ses acolytes Christophe Darbellay et Pirmin Zurbriggen.

Les larmes de Marius Robyr

Sur la place, des drapeaux valaisan et des embrassades partout. «Il y a vingt ans, c’est moi qui brandissait la pancarte «CIO = Mafia». Vous vous en souvenez? lançait un homme, la cinquantaine, dans la foule. Eh bien on l’a eue, notre revanche! Et après tout on n’est pas plus cons que les autres! Moi je dis qu’on a bien fait d’offrir des montres à tous les membres du CIO!»

La fête s'était poursuivie jusqu’au lendemain matin, où l’on avait retrouvé un Marius Robyr encore rempli d’émotion. «Ces JO, avec l’organisation des épreuves de ski alpin à Crans-Montana, ce sera un peu mes Championnat du monde à moi», lâchait-il, la larme à l’oeil. Le Valais avait enfin ce qu’il avait tant espéré.

Jérôme Reynard