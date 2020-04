Les pièges du confinement? «J’ai déjà fait deux gâteaux au chocolat, que j’ai mangés, se marre Sarah Atcho. Et puis on fait les courses, le frigo est plein et on est à 10 mètres du frigo toute la journée... Du coup, il faut faire plus d’exercice pour compenser.»

La sprinteuse vaudoise s’est livrée au jeu de l’interview vidéo, où elle nous raconte son quotidien. «J’essaie de garder des choses de base, explique notamment l’athlète de 24 ans. Me lever tôt. Faire mon yoga comme d’habitude le matin. Faire des exercices: des escaliers, de la corde à sauter ou de la musculation grâce à un fitness qui m’a prêté une barre et environ 100 kilos. Sinon, il faut trouver des occupations.» Les jeux de société prennent une large place dans la famille. «On a fait des stocks.»

Jérôme Reynard