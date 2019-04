Massimiliano «Max» Giaccardi est fou. Le principal intéressé le reconnaît lui-même. A la tête du Lausanne Université Club depuis l’été 2017, l’entraîneur italien se dévoue corps et âme pour son équipe. Le Piémontais de 44 ans arrive tous les matins à 5 heures à son bureau de Dorigny et ne repart pas avant 22 heures, au mieux. Il cumule ainsi près de 100 heures de travail hebdomadaire.

«Cela aurait pu être pire»

Un dévouement qui explique en grande partie le huitième titre de champion fêté par les Vaudois la saison dernière. Samedi dernier, les universitaires ont validé leur billet face à Schönenwerd (victoire 3-0) pour défendre leur titre national. Ils disputeront donc l’acte I de la finale ce vendredi du côté d’Amriswil.

A quatre jours de ce premier match, Max Giaccardi va devoir subir une opération ce lundi à la Clinique la Source de Lausanne. Le coach italien va notamment se faire recoudre trois ligaments du genou ainsi que le ménisque. Un moindre mal pour le Piémontais qui s’est méchamment blessé après une chute à moto fin mars à Cuneo, où vit sa femme et ses trois enfants. «Je suis tombé en allant chez le dentiste, explique-t-il sans perdre sa bonne humeur. J’ai glissé à cause de la pluie. Cela aurait pu être pire. J’ai eu de la chance.»

Contre l'avis de son médecin

Le Transalpin n’a désormais plus qu’une idée en tête, être présent à l’entraînement du LUC le plus tôt possible. «J’aimerais être de retour mercredi, ou jeudi au plus tard poursuit-il. Pendant ce temps, Reto Ineichen me remplacera. Une chose est certaine, je ferai le déplacement à Amriswil vendredi. Mon médecin m’a dit que ce serait mieux que je reste à la maison mais c’est hors de question. Il m’a prévenu que je risque de souffrir à cause du voyage. Ce n’est pas un problème.»

En finale, le LUC - qui est champion de Suisse en titre - aura fort à faire face aux Thurgoviens. Les joueurs de Marko Klok ont facilement remporté la saison régulière. Mieux, ils n’ont pas perdu le moindre set dans ces play-off jusqu’ici. «Ce sera du 50/50, s’avance Max Giaccardi. Nous restons aussi sur 11 victoires consécutives. Notre trio Kvlan, Höhne et Prével peut faire très mal. Mes joueurs sont en forme et seront prêts au combat. Cela dit, les favoris restent Amriswil. Cette position d'outsider nous enlève un peu moins de pression.»

Amriswil est déjà tombé à Dorigny

Les Vaudois ont déjà battu Amriswil cette saison. C’était le 23 février dernier à Dorigny sur le score de 3-0. Il faut néanmoins rappeler que les visiteurs avaient reposé leur trois stars: l’Américain Howatson, l’Autrichien Zass et le Serbe Ljubicic. A l'extérieur, les Lausannois ont déjé perdu à deux reprises durant la saison régulière (les deux fois en quatre sets).

L’acte I est programmé ce vendredi (19h30) à la Sporthalle de Tellenfeld. Les Vaudois recevront Amriswil dimanche après-midi (14h) pour le deuxième match de cette finale qui se dispute au meilleur des cinq rencontres. (nxp)