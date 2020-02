Maître incontesté du biathlon depuis dix ans, le Français Martin Fourcade (31 ans) a ajouté une ligne à son palmarès déjà bien fourni. Il a en effet remporté ce mercredi le titre mondial du 20 km individuel des championnats du monde d'Antholz-Anterselva (Italie). Fourcade a ainsi remporté sa 27e médaille mondiale, la 12e d'or (la 11e individuelle, record du Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen égalé).

Fourcade a pourtant pesté contre lui-même au moment de franchir la ligne: il s'en voulait d'avoir raté la cible à son 20e et dernier tir (sa seule faute). Derrière lui, le Norvégien Johannes Thingnes Boe, qui s'était montré plus rapide en fond jusque là, pouvait encore lui ravir la première place. Mais «JTB» a également fait une faute sur le dernier pas de tir et, donc, écopé d'une pénalité d'une minute. Il a franchi la ligne d’arrivée avec un retard de 57 secondes sur Fourcade. Le podium est complété par l'Autrichien Dominik Landertinger, troisième à 1'22''1.

Côté suisse, Benjamin Weger a réussi le meilleur résultat intrinsèque de la délégation suisse depuis le début de ces Mondiaux. Il s'est hissé à une superbe cinquième place, à 2'25''5 du vainqueur et à 1'03''4 de la médaille de bronze. Il pourra regretter ses deux fautes au tir, qui lui ont coûté deux minutes.

Il faut remonter beaucoup plus loin dans le classement pour trouver trace des autres biathlètes suisses. Serafin Wiestner a terminé à la 51e place (+6'51''3/6 fautes au tir) et Joscha Burkhalter à la 72e (+8'53''8/5 fautes). Mario Dolder avait renoncé à prendre le départ.

Magnifique cinquième place pour Benjamin Weger. Image: Keystone.