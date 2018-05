Simon Ammann (36 ans) a décidé de poursuivre sa carrière. Le quadruple champion olympique sera présent l'hiver prochain en Coupe du monde.

Depuis plusieurs années, le Saint-Gallois se pose toujours la question en fin de saison s'il va poursuivre sa carrière ou non. Après la saison olympique, il a décidé de poursuivre l'aventure.

Après une saison contrastée avec des difficultés mais aussi des points positifs comme la place sur le podium à Kulm ou ses grands progrès dans ses réceptions, Ammann a trouvé la motivation pour continuer. A Pyeongchang pour ses sixièmes Jeux olympiques, il avait pris la 11e place au petit tremplin et la 13e sur le grand tremplin.

«Le désir de réaliser le saut parfait reste intact»

«Je suis toujours très motivé et éprouve du plaisir à travailler fort sur les détails qui se présentent à moi dans le saut à ski. La saison passée m’a apporté la preuve qu’il est possible à 36 ans (réd: 37 ans en juin) aussi de disputer des compétitions en étant parfaitement préparé physiquement. Étant donné que ces efforts ne se sont pas encore vraiment avérés payants, le désir reste intact de réaliser le saut parfait», explique Ammann dans un communiqué de Swiss Ski.

L’équipe d’entraîneurs de saut à ski va attaquer la saison de Coupe du monde à venir dans une composition inchangée, à savoir avec le coach national Ronny Hornschuh et les entraîneurs Roger Kamber, Marvin Scherrer et Martin Künzle. Un changement a toutefois été opéré dans la répartition des tâches. Tandis que Roger Kamber s’occupe dorénavant de Simon Ammann, Ronny Hornschuh est responsable des autres athlètes de Coupe du monde. Marvin Scherrer reste co-entraîneur et Martin Künzle encadre les plus jeunes athlètes de Swiss-Ski. (ats/Le Matin)