Neuf mois après son dernier succès lors des finales d'Are, le Norvégien Aksel-Lund Svindal (36 ans) a remporté sa 36e victoire de Coupe du monde, ce vendredi, en super-G à Val Gardena.

Le double champion olympique et quintuple champion du monde a battu l'Italien Christof Innerhofer de 0''05 et son compatriote Kjetil Jansrud, le vainqueur de Lake Louise, de 0''27.

A la quatrième place, on trouve le surprenant Johan Clarey. Porteur du dossard 50, le Français a terminé à 0''65 du vainqueur.

Le meilleur Suisse, Mauro Caviezel, pointe à la 11e place (+ 1''05). On trouve plus loin Thomas Tumler (15e à 1''15), Beat Feuz (16e à 1''17), Ralph Weber et Niels Hintermann (30es à 1''62), Gilles Roulin (33e à 1''63), Carlo Janka (36e à 1''75), Marco Odermatt (38e à 1''84) et enfin Stefan Rogentin (45e à 2''08).

