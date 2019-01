Le Grison Alex Fiva a remporté l'épreuve de Coupe du monde d'Idre Fjäll (Suède). Il a devancé le Français Bastien Midol, qui a longtemps fait la course en tête, et l'Autrichien Daniel Traxler. Il s'agit pour Fiva du douzième succès de sa carrière, le troisième consécutif à Idre Fjäll après 2017 et 2018.

Swiss racer @AlexFiva keeps on winning @idrefjall Watch today´s big men´s final of the Audi FIS Ski Cross World Cup. pic.twitter.com/8dQr9ZROov — FISfreestyle (@FISfreestyle) January 19, 2019

Du côté féminin, la Vaudoise Fanny Smith a pris la troisième place, son troisième podium en quatre épreuves de Coupe du monde depuis le début de la saison. Elle a viré en tête au deuxième temps intermédiaire, mais elle s'est fait dépasser par l'Allemande Heidi Zacher (1re) et la Canadienne Marielle Thompson (2e) sur la fin du parcours. (nxp)