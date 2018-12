Beat Feuz, quelles sont vos premières impressions après ce podium?

C’était une des courses les plus difficiles dont j’ai pris le départ. Je suis là depuis un moment, mais je n’avais jamais vu une piste aussi extrême. Dans un premier temps, j’étais simplement content d’arriver en bas sain et sauf, et puis s’il y a un bon podium à la clé, c’est tant mieux.

Est-ce que la piste était dangereuse?

Je n’emploierais pas ce terme. Je dirais plutôt très difficile. Tous les skieurs étaient à la limite sur le bas de la piste, parce qu’ils étaient épuisés. C’est à cause de tous les coups que l’on prend tout au long du parcours et qui vous usent musculairement. Et pourtant je vous assure que tous les meilleurs descendeurs du monde sont surentraînés.

C’est votre troisième podium de la saison. Comme l’année passée, le globe de la descente est dans votre collimateur?

C’est un excellent début de saison de ma part. C’est mon troisième podium consécutif cette saison, en quatre courses (ndlr: il était seulement sixième à Lake Louise, avant de triompher à Beaver Creek et de signer deux troisièmes places à Val Gardena puis Bormio). Je suis content de voir que je suis dans le coup en descente. En super-G, c’est encore un peu en chantier, mais la descente reste ma priorité. L’objectif est de pouvoir me battre pour le globe de cristal de la descente jusqu’au bout de la saison, mais les Italiens ont montré aujourd’hui qu’il faudra compter sur eux.

Vous avez parlé de super-G. Que peut-on attendre de vous samedi?

Là aussi, je serai déjà content d’arriver en bas. Comme je l’ai dit, en super-G j’ai encore de la peine à rassembler toutes les pièces du puzzle. Samedi, on verra ce dont je suis capable, parce que je n’aurai pas un dossard idéal. Mais je vais faire de mon mieux. (nxp)