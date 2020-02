Il était attendu et il n’a pas déçu. Pour autant, la descente de Saalbach, ce jeudi, s’est achevée sans ce que Beat Feuz souhaitait obtenir: le globe de descente. 2e de la course en 1’33’’03, le Bernois a vu Thomas Dressen, 4e du classement de la spécialité avant la course, le devancer de 0’’07 seconde. L’Allemand compte désormais 406 points et peut donc encore mathématiquement devancer Feuz, toujours leader, et ses 600 unités.

Malgré cette légère déception, la course a souri aux Suisses. Derrière Beat Feuz, Mauro Caviezel (3e, +0’’09), Carlo Janka (4e, +0’’26) et Niels Hintermann (5e, +0’’49) ont réalisé un joli tir groupé.

Meilleur chrono la veille lors de l'entraînement, Ralph Weber a chuté.