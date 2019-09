L'ancienne skieuse espagnole Blanca Fernandez Ochoa (56 ans), médaillée de bronze de slalom en 1992 à Albertville, a été retrouvée morte ce mercredi dans la Sierra de Guadarrama, près de la montagne de la Peñota, au nord-ouest de Madrid.

L'information a d'abord été relayée par des sources proches de l'enquête, avant d'être confirmée par les autorités espagnoles.

Signalée disparue depuis le jeudi 29 août, elle n'avait plus donné signe de vie depuis le 23 août. Dimanche, la police avait retrouvé sa voiture près de Cercedilla, village dont elle était originaire, sur le parking d'un chemin de randonnée. Après quatre jours de recherches, au moyen de drones notamment, sa dépouille a fini par être localisée.

Les recherches dans la montagne mobilisaient depuis samedi des centaines de policiers, gardes civils, pompiers, gardes forestiers ou simples volontaires, dans un périmètre de 350 hectares. Un hélicoptère et des drones munis de caméras thermiques avaient été utilisés pour explorer les zones les plus escarpées. Des plongeurs avaient aussi sondé les étendues d'eau.

C'est le témoignage d'un habitant de la région qui a permis à la police de circonscrire ses recherches dans une zone bien précise. La personne en question a dit avoir vu Blanca Fernandez Ochoa sur le chemin du pic de la Peñota, sans pouvoir préciser si c'était le jour de sa disparition ou les suivants.

Le corps sans vie de Blanca Fernandez Ochoa a été retrouvé par un fonctionnaire de la Guardia Civil, en congé ce mercredi, mais qui participait malgré tout aux recherches avec son chien.

La dépouille de l'ancienne skieuse retrouvée, l'enquête pour déterminer les causes de son décès va pouvoir commencer.

«La solidarité et la chaleur humaine se sont fait sentir ces jours-ci dans la Sierra de Cercedilla. Les forces de l'ordre, les services d'urgence et de nombreux volontaires se sont lancés à la recherche de Blanca Fernandez Ochoa. Mais rien n'a pu être fait. Mon affection à toute sa famille», a déclaré le chef du gouvernement Pedro Sanchez sur son compte Twitter.

«C'est un jour très triste pour le sport espagnol», a pour sa part réagi la secrétaire d'État aux Sports María José Rienda, dans un communiqué.

Le Real Madrid a également réagi sur Twitter, exprimant ses «profonds regrets» pour le décès d'une «légende du sport espagnol».

