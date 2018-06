L’ancien skieur américain Bode Miller et son épouse, la joueuse professionnelle de beachvolleyball Morgan Beck, ont perdu leur fille de 19 mois.

Emeline s’est noyée dans une piscine dans le Comté d’Orange, en Californie. Selon les témoignages recueillis par les médias américains, l’enfant est tombée à l’eau alors que ses parents prenaient part à une fête de voisins.

