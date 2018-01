Carlo Janka va voir la Corée du Sud. Swiss Olympic en a décidé ainsi et a officialisé l’information lundi après-midi, à l’occasion d’une conférence de presse à Luterbach (SO), où une partie de l’équipe nationale avait rendez-vous pour récupérer les tenues officielles qu’elle arborera durant les Jeux olympiques à Pyeongchang.

«Bien sûr que je suis toujours heureux de faire partie de l’équipe, a déclaré «Iceman», même si ça veut dire que la pression sur mes épaules est forte et que je prends la place de quelqu’un d’autre. Physiquement, jusqu’ici tout va bien avec mon genou. C’est dans la tête qu’il faut encore améliorer les choses. J’ai par exemple encore de la peine à retrouver toutes mes sensations lorsque la visibilité est mauvaise. Mais on je vais assurément travailler pour tout donner et me monter digne de la confiance accordée.»

Le polyvalent skieur grison, 31 ans, s’était déchiré le ligament croisé du genou après une chute à l’entraînement à Diavolezza, le 24 octobre dernier. Janka n’a pas disputé la moindre compétition officielle cet hiver, mais s’est très rapidement remis sur pied en choisissant de ne pas se faire opérer, préférant la méthode douce d’un traitement conservatif. Le champion olympique de géant en 2010 à Vancouver avait déjà retrouvé la neige à mi-décembre et avait même failli s’élancer il y a deux semaines sur la descente de Coupe du monde de Wengen, après deux entraînements probants. Ne se sentant pas encore pleinement prêt, le skieur d’Obersaxen avait toutefois préféré renoncer.

Swiss Olympic a donc décidé d’accorder sa confiance à Carlo Janka et son expérience des grands rendez-vous, plutôt que d’emmener dans ses bagages coréens un plus jeune athlète pas encore rompu à l’exercice olympique. «On est toujours heureux d’avoir un retour dans l’équipe plutôt qu’un blessé, a commenté le descendeur Beat Feuz, chef de file de l’équipe suisse de vitesse. Pour moi Carlo est un grand skieur, comme chacun le sait, mais je ne pense pas que ça soit mon rôle en tant qu’athlète de commenter sa sélection. On est malheureusement habitués au fait qu’il manque parfois des skieurs à l’appel en raison de blessures. Ça m’est aussi arrivé, du reste. On veut avoir une équipe la plus grande possible, donc de ce point de vue le retour de Carlo Janka est de toute façon positif», a ajouté le vainqueur de la dernière descente de Garmisch. (nxp)