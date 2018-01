1990: Candide Pralong naît le 24 septembre, à Martigny. La famille vit dans le val Ferret. 2010: Le Valaisan fête ses débuts en Coupe du monde en terminant 72e d’un 15 km, à Davos. 2012: Opéré du dos, le jeune fondeur va devoir revoir ses objectifs et ses priorités. 2014: Lâché par Swiss-Ski, il reprend ses études en sport et en allemand, à Fribourg. 2017: Il remporte la Worldloppet Cup, Coupe du monde de fond sur longues distances. 2018: Il décroche son billet pour les Jeux grâce à deux top 20 en Coupe du monde.

- Candide Pralong, où en êtes-vous au niveau du sud-coréen?

Je n’ai pas vraiment eu le temps d’anticiper. Aller aux Jeux, c’était un objectif, un rêve. Mais je savais que si j’y pensais trop, ce serait la meilleure façon de passer à côté. Maintenant, c’est là. Niveau sport, je sais ce que j’aurai à faire. Pour le reste, je me laisserai surprendre.

- Ce rêve olympique, quand l’avez-vous fait pour la première fois?

En 2002, devant les Jeux de Salt Lake City. Je me rappelle comme si c’était hier. Je savais que le chemin était très long. Mais c’est à ce moment que je me suis dit: «C’est ça que je veux faire.» Après, je suis allé à Swiss-Ski, j’ai commencé à obtenir de meilleurs résultats avant d’avoir ces problèmes de dos, en 2012, avec une opération et des soucis qui restent. C’est à partir de là que je me suis dirigé vers le circuit des longues distances où, théoriquement, je n’avais plus aucune chance d’accéder aux JO.

- Donc, plus on a mal au dos, plus on allonge les distances?

C’est assez spécial. Cette hernie discale ne me permet plus de produire un effort à haute intensité, donc j’ai opté pour le 50 km qui dicte un autre rythme, plus diesel.

- Comment diable un Valaisan peut-il choisir le ski de fond?

C’est vrai qu’on est plutôt alpin, par ici. (Rires) Mon père avait fait du fond plus jeune et on a quand même un petit club, dans le val Ferret – deux de mes trois frères sont aussi fondeurs. Ce que j’aime là-dedans? Me faire mal. Oui, il y a une forme de masochisme. Quand on a fini nos séances et qu’on a pioché jusqu’au bout, avec mon compère Alwin Thétaz, on est les plus heureux du monde, comme dans un état d’euphorie. Les gens, s’ils nous voient, doivent se dire qu’on est des grands malades. Mais on assume, chacun sa passion.

- Ces JO, les voyez-vous comme un aboutissement ou un nouveau départ?

Je n’ai plus 20 ans. Mais je les vois quand même comme un tremplin. J’ai connu un coup d’arrêt et j’ai l’impression de rattraper un peu le temps. Je ne ferai pas cinq Jeux olympiques, mais jusqu’aux prochains, ça devrait être bon. Tant qu’il est possible de progresser, comme lors des deux dernières années, je continuerai. Les choses ont pris un peu plus de temps pour moi que pour d’autres. Mais comme sportif, on en veut toujours plus.

- Donc l’important n’est pas du tout de participer…

Je ne vais pas là-bas pour une médaille, mais l’idée est de faire le mieux possible, de donner tout ce que j’ai dans le ventre. Je n’ai rien à perdre, personne ne m’attend.

- Et vous, qu’attendez-vous?

Dur à dire. Il y a moins de concurrents aux Jeux qu’en Coupe du monde, donc c’est plus facile d’atteindre un top 30. Mais personne ne se souvient d’une 18e place aux Jeux. Donc je pourrais tenter de partir vite, sur un départ en masse, d’essayer quelque chose de spécial, même si je sais que cela sera très dur de finir devant. Ça ressemblera au coup de l’échappé, en cyclisme. Mais je n’ai pas envie de trop réfléchir au résultat, je veux surtout m’éclater là-bas.

- Outre le 50 km, votre spécialité, pensez-vous disputer d’autres épreuves à Pyeongchang?

Pour le relais, il pourrait y avoir une place à aller chercher – cela dépendra de la forme du moment. Ce n’est pas un objectif non plus, même si j’adorerais. Sinon, je devrais courir une des deux épreuves entre le 15 km et le skiathlon (ndlr: deux fois 15 km).

- Où en sont vos relations avec Swiss-Ski, quatre ans après la rupture?

Comme lors des courses de Coupe du monde que j’ai faites cette saison, ils m’intègrent, il n’y a pas de problème, l’ambiance est bonne. Bien des gens me disent que je devrais être fâché, mais non. À l’époque où ils m’ont sorti des cadres (ndlr: 2014), c’était logique. Je ne leur en veux pas, au contraire. Si j’étais resté à Swiss-Ski, je me serais peut-être enfermé, en me mettant trop la pression. J’ai pris un autre chemin et c’est la voie qu’il me fallait.

- C’est-à-dire?

Quand ça s’est arrêté avec Swiss-Ski, je suis rentré de Davos en Valais, j’ai repris mes études à Fribourg, il y avait pas mal de changements en même temps. Pour la tête, c’était bien de pouvoir penser à autre chose. Avant, je me mettais trop de pression pour obtenir tel ou tel résultat – c’est pour ça que je ne vous dis pas que je veux finir 15e aux Jeux. Cela m’a fait du bien de passer du temps avec des gens qui parlent d’autre chose que de sport. Le ski de fond demande un investissement tellement extrême qu’on en vient parfois à oublier les réalités.

- Candide Pralong vit-il du ski de fond?

Euh… Très modestement. Avec mon team (ndlr: Jobstation Rossignol), on a un petit salaire, ça ressemble un peu à une équipe de vélo, en plus petit. Avec quelques bons résultats, on obtient des primes supplémentaires, qui permettent de tourner. Très chichement, mais ça va! (Il rigole)

- Ne regrettez-vous pas de gagner dix fois moins qu’un porteur de gourdes au FC Sion?

Non, parce que le fond, j’adore ça. C’est clair, j’ai 28 ans et je n’ai pas d’argent de côté – ce n’est pas encore le moment de me marier, de construire une maison et de faire des enfants. Mais je m’éclate, j’arrive à m’en sortir et je me dis tant mieux: on sort moins d’argent que les footeux, mais on est peut-être plus les pieds sur terre. L’esprit du ski de fond, ça a toujours été ça: on doit se battre, y compris pour s’en sortir financièrement. Des fois, on se plaint un petit peu, ce n’est pas tout rose, tout joli. Mais je pense que c’est une bonne école de vie. De toute façon, on en veut toujours davantage, donc autant se contenter de ce qu’on a.

- On dirait que votre prénom incite à la philosophie…

Je ne sais pas. C’est plutôt une histoire d’éducation, de transmission de valeurs. Je n’ai pas pris le chemin le plus facile, le plus linéaire. C’est peut-être aussi pour ça que les gens s’intéressent à moi et au fait que je participe aux Jeux. Si j’avais été à Swiss-Ski, on aurait vu ça comme une trajectoire normale. Là, c’est quand même plus rare, le type vient du val Ferret.

- Il semblerait que vous n'aimiez pas faire les choses comme les autres... C'est juste?

Je ne sais pas. Je suis peut-être un peu original, ce n’est pas impossible. Je dirais juste qu’avoir réussi en empruntant un autre chemin que les autres constitue une petite fierté personnelle. (Le Matin)