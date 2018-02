Ce n'est pas une blague belge: il est possible de skier ce week-end en Belgique! L'agence de presse Belga annonce en effet que «quatre centres de ski» (sic!) sont ouverts, dans les provinces de Liège et de Luxembourg.

Les «stations» de la Baraque Michel, du Signal de Botrange et de Losheimergraben (cantons de l'Est) sont ouvertes aux skieurs de fond (couche de fond de 10 centimètres), alors que le centre de la Baraque de Fraiture (province de Luxembourg) est praticable pour les skieurs alpins et les snowboarders.

La Baraque de Fraiture (altitude: 651 mètres, l'un des points les plus élevés de Belgique) dispose de trois pistes (et trois remontes-pentes) de 350, 700 et 1000 mètres de longueur. Le manteau de neige y atteint aussi 10 centimètres.

L'agence Belga précise qu'il s'agit du «treizième jour de glisse en Belgique lors de cette saison 2017-2018, après les dix jours d'ouverture enregistrés en décembre, puis les 20 et 21 janvier».

Cette ouverture devrait se prolonger plusieurs jours, au vu des «importantes gelées attendues sur les hauteurs de la Belgique».

Le site de la Baraque de Fraiture. Image: //www.ski-baraquedefraiture.be.

Vue d'une piste de fond du Signal de Botrange. Image: www.liegetourisme.be.

(Le Matin)