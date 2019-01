Ils sont trois et motivés comme jamais à briller sur les faces les plus ardues de la planète. Du Japon à l'Europe en passant par le Canada, les riders romands du Freeride World Tour opus 2019 auront de quoi illuminer la poudreuse grâce à leur technique hors pair.

Et on commence tout de suite avec Yann Rausis...

Le skieur d'Orsières dispute son troisième hiver sur le World Tour. Grand par la taille et le talent, c'est aussi une «tête», puisqu'il vient de terminer un Master en physique appliquée à l'EPFL. Capable de rester des heures à analyser une face la veille des compétitions, il est aussi beau à voir skier que calme dans la vie de tous les jours. Et pourtant, à l'intérieur, ça bout.

Son credo? «Il y a peu de contextes dans la vie, ou dans ma vie disons, qui permettent vraiment de se lâcher à fond, de montrer tout ce que t'as. Et pour moi la compétition est l'endroit idéal pour aller chercher en moi l'énergie et le feu en moi.»

Ah, et aussi... sur sa table de nuit, on trouve du Nietzsche. Et rien que pour ça, on se prosterne.

Le run de Yann Rausis à l'Xtreme 2018 (avec le désormais "Rausis Cliff" après 50 secondes)

La Lausannoise de 23 ans termine actuellement un Bachelor en relations internationales. Comme Rausis, elle dispute son troisième hiver. D'un naturel réfléchi, elle évitera généralement l'erreur au profit d'une jolie ligne basée sur la fluidité. Elle ne manque pourtant pas d'ambition.

Son objectif chiffré? «La réponse disons... rationnelle (rires), ce serait de me qualifier pour la prochaine saison, en 2020, donc d'être dans le Top 6 au général, comme je l'ai fait l'an dernier. Mais j'aimerais faire mieux.

En 2018, j'ai terminé 5e, puis 4e, puis un podium avant de tomber deux fois. Donc j'aimerais bien faire un ou deux podiums, voire mieux. Tout en sachant que les filles présentes ont beaucoup changé et que le niveau va doubler cette année.»

Ever wondered what training it takes to be on top of your form for a #FWT season ? Follow @elisabeth Gerritzen who teamed up with Enmouvement to train before hitting the mountains ! pic.twitter.com/ffaZodpBTk