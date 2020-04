C'était la glorieuse époque où les skieurs suisses se baladaient sur les pistes d'Europe et de Navarre avec une combinaison à trous... Michael von Grünigen a 51 ans aujourd'hui et une bouffée de nostalgie nous envahit à l'heure de lui rendre hommage. Le si discret Bernois est tout de même le quatrième homme à avoir remporté le plus de géants, avec 23 succès en Coupe du monde dans la discipline!

Le jeune MvG s'est révélé à 18 ans, lorsqu'il est devenu vice-champion du monde juniors de slalom spécial. Il explosera trois ans plus tard, en prenant la sixième place du géant de Park City, réussissant ensuite son deuxième top 10 en Coupe du monde à Veysonnaz, avant de se blesser. C'est toujours en Valais, lors de la saison 92/92, qu'il remportera son premier trophée devant, excusez du peu, Alberto Tomba et Lasse Kjus!

Le Suisse devra ensuite patienter deux saisons pour retrouver la première marche du podium, à Val d'Isère, mais sa régularité paie. Lors de la saison 95/96, par exemple, il signe huit podiums en neuf géants, en gagne six (dont Adelboden) et s'offre le globe de la spécialité devant son pote Urs Kälin. Von Grünigen fera de même la saison suivante, avant de fêter le titre mondial à Sestrières.

L'émergence d'un certain Hermann Maier le poussera souvent dans ses derniers retranchements et le Bernois ne remportera «qu»'une médaille de bronze aux Jeux de Nagano en 1998. Mais l'Helvète aux 48 podiums glanera encore deux globes de sa spécialité, en 1999 et 2003, et sera sacré à St-Anton au niveau planétaire en 2001.

En 2003, von Grünigen vivra «la pire déception de sa carrière», lui qui était quatrième après la première manche du géant des Mondiaux de St-Moritz. Il est parti à la faute sur le second tracé et a dû se contenter du septième rang final. Il prendra sa retraite quelques semaines plus tard, sur un dernier petit globe. Chapeau l'artiste!