Il a déboulé dans nos vies et réussi, par ses exploits autant que sa ténacité, à faire changer la perception du monde du sport-handicap - très probablement sa plus belle victoire. Voici exactement deux ans, le 20 mars 2018, Théo Gmür posait le pied à Kloten, accueilli par une foule en délire qui ne connaissait sans doute pourtant pas même son nom quinze jours plus tôt. L’effet boule de neige d’une gloire inattendue.

Parti en parfait inconnu à Pyeongchang pour y disputer les JO paralympiques, le skieur nendard allait revenir de Corée du Sud en héros, avec trois breloques d’or autour du cou pour un grand chelem historique, réussi en descente (10 mars), Super-G (11 mars) et géant (14 mars), là même où il se savait le plus attendu, dans sa discipline de prédilection.

«En arrivant en Corée, explique-t-il, j’étais plus un outsider qu’un favori dans les disciplines de vitesse pure. Là-bas, mon rêve était de décrocher une médaille, peu importe laquelle. Alors trois en or, vous imaginez…» Trois médailles aujourd’hui accrochées dans sa chambre, dans la maison familiale, et qui l’accompagnent parfois lors de conférences ou auprès de ses sponsors.

En est-il une plus belle que les autres? Impossible de choisir. «Chacune a sa propre histoire et une signification particulière. J’ai obtenu la première, la moins attendue, lors de la première course de mes premiers JO. Pour la deuxième, je l’emporte malgré deux énormes fautes. Pour la dernière, j’étais tellement nerveux que j’avais expédié la reconnaissance en un quart d’heure avant d’aller me coucher dans une tente proche du départ.»

«Le regard des gens a changé»

Tous les champions l’affirment: quand l’or olympique leur tombe dessus, c’est un tsunami auquel rien ne les prépare. Le Valaisan a vécu à son tour cette expérience unique, ce sentiment étrange où, dit-il, «vous ne vous appartenez plus.» Théo Gmür (23 ans) se souvient des heures, des jours, des semaines qui ont suivi son triomphe coréen. «Je n’étais pas préparé à ce qui m’est tombé dessus, mais personne ne peut l’être. Ce qui t’arrive t’échappe. C’est lorsque je suis arrivé en Suisse que j’ai vraiment compris la portée de mes succès. Il y a clairement eu un avant mon départ pour Pyeongchang et un après mon retour, c’était le jour et la nuit. Le regard des gens a changé, comme si j’étais devenu quelqu’un d’autre à leurs yeux. Si je ne pense pas avoir moi-même changé, ces trois médailles ont changé ma vie.»

Emballement médiatique et sensation grisante

Accueilli comme une star à Zurich, puis le lendemain chez lui, dans son village, le skieur valaisan allait aussi connaître l’emballement médiatique, les rendez-vous qui s’enchaînent, les interviews, les flashs des photographes, les couvertures. «Tout cela est grisant, particulier comme sensation, surtout quand on n’a jamais connu cela. On peut facilement se monter le chou si l’on ne garde pas les pieds ancrés sur terre.» Après les flonflons et les discours, Théo Gmür le reconnaît, il a éprouvé une descente d’adrénaline lorsqu’il s’est agi de préparer la saison suivante, l’équivalent d’un trou noir comme il le qualifie lui-même. «Cela s’est traduit par une baisse de la motivation. Après avoir goûté à l’ivresse des sommets, que pouvais-je encore bien viser? Il a fallu passer par ces questionnements pour mieux repartir.»

Le recul aidant, ce dont il est le plus fier demeure incontestablement la portée de ses exploits. «Pyeongchang, ce n’est pas que mes médailles d’or, c’est aussi la reconnaissance du sport-handicap. Il y a eu un projecteur braqué sur nous. Auparavant, tous les quatre ans, on toquait à notre porte pour nous sortir de notre isolement mais le reste du temps, on n’existait pas vraiment. Tandis que désormais, la lumière ne s’est pas éteinte…» Dans le circuit pourtant, les gains sont rares – il n’existe toujours pas de prize money – et il faut cravacher ferme et se montrer inventif pour espérer boucler une saison estimée entre 80'000 et 100'000 francs.

Je voulais me sentir comme les autres

Au-delà des lauriers et des médailles, Théo Gmür, hémiplégique du côté droit suite à un accident vasculaire cérébral survenu à l’âge de 2 ans, raconte l’histoire d’un jeune homme qui a sans cesse repoussé ses limites et surtout refusé l’apitoiement. «Très vite, reprend-il, j’ai voulu faire comme les autres. Partout où mon grand frère Thomas allait, je le suivais, pratiquant les mêmes sports que lui. Dans ma tête, je ne voulais pas que l’on me considère comme une personne handicapée. Je voulais me sentir comme les autres et que les autres me voient comme eux.»

The youngsters are SMASHING the #ParaAlpine in #PyeongChang2018! 18 year-old Jesper Pedersen won #GOLD for #NOR at his first Games! While 21 year-old Theo Gmur completed his Paralympic hat trick!



Today's highlights ???? #Paralympics pic.twitter.com/TEVicJI344 — Paralympic Games (@Paralympics) March 14, 2018

Deux ans plus tard, que reste-t-il de son aventure olympique? «Il y a bien sûr tous les souvenirs, répond-il. Parfois, des instantanés surgissent aussi. Je roule pour aller à l’école et tout d’un coup, je repense à ça. Ou je suis sur mon lit, les yeux fermés, et je me revois sur le podium avec l’une ou l’autre médaille.»

Blessé aux ligaments externes de la cheville et souffrant d’une lésion au péroné en début de saison, le Valaisan n’a pas pu effectuer son retour en Norvège et en Suède comme il l’espérait – la faute à la propagation du Covid-19. «Aujourd’hui, la priorité n’est plus le sport. On ne mène plus des vies normales, tout tourne au ralenti mais il convient d’appliquer les consignes. Il faut vraiment faire gaffe, ça peut vite mal tourner. Plus l’on sera prudent, et plus vite ce virus disparaîtra.» En attendant, Théo Gmür transpire dans la petite salle de musculation qu’il s’est aménagée à la cave.

Etudiant de 4e année à Macolin, il devrait achever l’an prochain son bachelor en sciences du sport. Il sera alors temps d’attaquer sa préparation pour les JO de Pékin de 2022. Avec de nouveaux objectifs en tête. «Ce n’est pas parce que l’on a gagné que l’on n’a plus de rêves…» Belle leçon de vie d’un champion hors-normes qui a conquis la Suisse.

N.JR