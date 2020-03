«On peut dire que ce 22 mars 2007 a marqué le vrai début de carrière de Lara Gut.» Treize ans après, Mauro Pini n’a rien oublié du jour qui a changé pour toujours la trajectoire de celle qui était sa protégée.

Ce 22 mars, donc, alors que la plupart des filles de 15 ans étaient assises sur les bancs de l’école, Lara Gut devenait au même âge championne de Suisse de Super-G à Veysonnaz. Le pays découvrait le talent hors-norme de cette adolescente jusque-là inconnue du grand public. «Sur les traces de Figini», titrait le lendemain «Le Matin», pensant que la jeune femme avait tout pour succéder à une autre Tessinoise, Michela Figini, championne olympique de descente à 17 ans et demi lors des JO de Sarajevo en 1984.

Il y avait de quoi rêver: Gut avait relégué à plus d’une seconde toutes ses adversaires, laissant Fabienne Suter (à 1’’25) et Martina Schild (à 1’’39) loin derrière elle.

Martina Schild (à g.) et Fabienne Suter (à dr.) ont dû laisser les honneurs à Lara Gut (au centre) en ce 22 mars 2007. Image. Keystone.

«On savait ce que Lara était capable de faire, mais gagner aussi nettement sur une piste compliquée, avec beaucoup de portes à l’aveugle, on ne s’y attendait pas», avoue aujourd’hui Hugues Ansermoz, qui était le chef alpin des Suissesses à l’époque. «C’était typiquement le genre de tracés qui avantageait les filles avec de l’expérience. Or Lara n’avait même pas 16 ans.»

Elle «coupait les jambes»

En langage sportif, on appelle ça une démonstration. «Sensation à Veysonnaz», titrait d’ailleurs «Der Bund» le lendemain. Et pour cause: il fallait remonter à 1971 pour retrouver une championne de Suisse aussi jeune (son nom: Bernadette Zurbriggen). «Voir une adolescente montrer autant de caractère et de personnalité en compétition a été une révélation», admet Pini.

Lara Gut avait déjà tout ce qui faisait sa force: «Un mental hors-norme que peu d’athlètes ont, tous sports confondus, rapporte Pini. Elle avait cette capacité de se présenter au départ et de couper les jambes à tout le monde le jour J. En course, elle pouvait se surpasser.»

Lara Gut en course le 22 mars 2007: «Elle enchaînait les virages sans hésiter, comme si elle les connaissait», se souvient Hugues Ansermoz. Image: Keystone.

Hugues Ansermoz était en bord de piste quand la Tessinoise a réglé l’addition du super-G valaisan. Il se souvient d’une skieuse à l’intelligence de course remarquable. «Elle enchaînait les virages sans hésiter, comme si elle les connaissait. C’était impressionnant.» La Tessinoise trouvait presque ça normal. Interrogée par l’agence «Sport-Information» après son titre, elle a affirmé avoir «skié comme d’habitude». «Les autres ont sûrement dû faire des erreurs pour que je me retrouve si facilement en tête», a-t-elle simplement ajouté.

Un reportage de la RTS (alors encore TSR) sur Lara Gut en 2008, l'année suivant son sacre de Veysonnaz. Vidéo: YouTube/archives RTS.

L’histoire était en marche. «C’était le début d’une fabuleuse carrière», observe Pini. «Lara Gut surprend dans toutes les courses qu’elle dispute cet hiver», relevait la «Neue Luzerner Zeitung» à l’époque, précisant notamment qu’en janvier 2007, la jeune femme avait déjà surpris les initiés en terminant quatrième de sa première descente de Coupe d’Europe disputée avec le dossard…66!

Deux ans plus tard, aux Mondiaux de Val d’Isère, Lara Gut n’éblouissait plus seulement la Suisse, mais le monde (deux médailles d’argent en descente et en super combiné), confirmant ainsi toutes les promesses nées de son sacre valaisan.

Lara Gut avec les deux médailles d'argent récoltées lors des Mondiaux de Val d'Isère, en février 2009. Image: Keystone.

Julien Caloz