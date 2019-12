Lors des qualifications au temps du slalom parallèle de St-Moritz, dimanche matin, la Vaudoise Charlotte Chable s’est classée 17e et meilleure Suissesse, à 92 centièmes de la Slovaque Petra Hlhova.

«Je ne pensais pas avoir un si bon temps, a confié la skieuse de Villars dans l’aire d’arrivée. Je vais tenter d’aller le plus loin possible car on sait qu’en parallèle on peut vite se retrouver tout devant.»

Grande favorite de l’épreuve en l’absence de l’Américaine Mikaela Shiffrin, Wendy Holdener s’est classée 26e et a semblé en garder sous les spatules pour les seizièmes de finale (dimanche dès 13h30).

Elena Stoffel (28e) et Aline Danioth se sont également qualifiées pour les manches à élimination directe. Ça n’a en revanche pas passé pour Corinne Suter (53e à 2’’39) qui s’est essayé au format parallèle pour préparer le géant de Courchevel de mardi prochain.