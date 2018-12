Le fondeur grison a été éliminé dès les qualifications de la première épreuve du Tour de Ski à Dobbiaco, en Italie. Dario Cologna a terminé au 54e rang sur le parcours de 1,3 kilomètre. Il a perdu près de sept secondes sur Johannes Hosflöt Kläpo, vainqueur de la manche qualificative.

Klaebo annonce la couleur

Le prodige norvégien de 22 ans a d'ailleurs remporté cette première étape quelques heures plus tard, prenant d'emblée la tête du classement général. Klaebo a devancé en finale les Français Richard Jouve et Lucas Chavanat, respectivement deuxième et troisième à 34 et 39 centièmes. Parmi les principaux favoris à la victoire finale, et outre Klaebo, seuls le Norvégien Emil Iversen et le Russe Alexander Bolschunov se sont hissés dans la finale à six. Ils ont pris les cinquième et sixième places.

Côté suisse, outre la contre-performance de Cologna, Jason Ruesch et Jovian Hediger ont réussi à s'extirper des qualifications. Les choses se sont ensuite gâtées pour eux, dans le sens où ils ont tous deux échoué en quart de finale, terminant sixièmes et derniers de leur série. Le Vaudois peut néanmoins évoquer la malchance. Il a en effet été victime d'un problème de matériel (bâton brisé).

Pour les cadors, les choses sérieuses commencent dimanche avec la deuxième étape, une épreuve de 15 km toujours à Dobbiaco.

Laurien van der Graaff 11e

Chez les dames, la Suédoise Stina Nilsson a remporté - sans surprise - ce sprint devant sa compatriote Ida Ingemarsdotter et l'Américaine Jessica Diggins.

Laurien van der Graaf a dû se contenter d'un onzième rang somme toute honorable. La Davosienne a pris la porte au stade des demi-finales. (nxp)