Deux descentes d’entraînement avaient lieu ce jeudi à Cortina d’Ampezzo, en prévision des deux descentes (vendredi et samedi) et du super-G (dimanche) féminins, sur la célèbre piste Olimpia delle Tofane.

Septième du premier entraînement le matin, Corinne Suter a remporté la deuxième séance (raccourcie) en début d’après-midi, en précédant l’Autrichienne Cornelia Hütter de 0’’27 et la Slovène Ilka Stuhec de 0’’36.

La Schwytzoise est bien la seule Suissesse à avoir sauvé les meubles en ce jeudi sur la fameuse piste Olimpia delle Tofane. Joana Haehlen a signé les 16e et 19e chronos, Lara Gut-Behrami les 20e et 27e (à 1’’61 et 1’’89), Michelle Gisin les 33e et 26e. 12e le matin, Jasmine Flury n’a pas terminé la deuxième descente.

La séance du matin avait été remportée par la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, devant l’Autrichienne Tamara Tippler (à 0’’06) et la Française Romane Miradoli (à 0’’39). Pour son retour en Coupe du monde, l’Américaine Lindsey Vonn avait signé le dixième chrono, avec un passif de 0’’76. La star américaine a renoncé à prendre le départ du deuxième entraînement.

La première descente de Cortina est agendée vendredi à midi.