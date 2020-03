Depuis le chalet familial au Val Ferret, Daniel Yule se repose d'une saison riche de trois succès en Coupe du monde de slalom, qui l'ont hissé au rang de slalomeur suisse le plus prolifique de l'histoire.

Chez lui en Valais, le Valaisan s'occupe avec de l'administratif et du rangement en matinée et tente de sortir en forêt l'après-midi. «Pour l'instant, je dois dire que je ne fais pas beaucoup de sport», confie-t-il. Ces jours, «Rocky The Cat» est la star de ses stories sur Instagram. «Si mon chat peut amener un peu de légèreté pendant cette période difficile, alors tant mieux», sourit le skieur polyglotte, qui profite du temps libre pour se remettre à ses leçons d'espagnol.

Sylvain Bolt