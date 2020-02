Déjà vainqueur de trois slaloms depuis le début de l'année (Madonna di Campiglio, Adelboden et Kitzbühel), le Valaisan Daniel Yule a confirmé qu'il était l'homme en forme du moment entre les piquets serrés. Il a en effet signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Chamonix.

Avec son temps de 47''81, Yule a précédé le Français Clément Noël de 0''24, l'Italien Stefano Gross de 0''47 et le Français Alexis Pinturault de 0''48. La victoire devrait se jouer entre ces quatre hommes, tous les autres étant relégués à plus de huit dixièmes.

La grosse surprise de cette première manche a été constituée par l'élimination du leader de la Coupe du monde, le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui a enfourché à quelques portes de l'arrivée. Voilà qui ouvre de sacrées perspectives à Yule, Noël et Pinturault dans l'optique des classements généraux (de slalom et général).

Attendu comme un des favoris de ce slalom en fonction de son grand gabarit, qui aurait dû lui conférer un avantage sur cette piste pas forcément très raide, le Haut-Valaisan Ramon Zenhäusern n'a pas répondu aux attentes (septième chrono à 0''84).

Les autres Suisses sont plus attardés: on trouve le Valaisan d'origine neuchâteloise Loïc Meillard à la 18e place (+1''75) et le Nidwaldien Reto Schmidiger à la 24e (+2''02). Plutôt en forme cette saison, le Genevois Tanguy Nef a déçu: il n'a pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche (+2''51). Le Vaudois Marc Rochat et le Fribourgeois Luca Aerni ont encore été éliminés, alors que le Grison Sandro Simonet a terminé très attardé (+4''52).

La deuxième manche commencera à 13 heures.