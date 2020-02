Déjà vainqueur de trois slaloms depuis le début de l'année (Madonna di Campiglio, Adelboden et Kitzbühel), le Valaisan Daniel Yule n'a pas réussi à confirmer à Chamonix. Meilleur temps de la première manche, il a enfourché après quelques portes sur le second tracé.

La victoire est allée au Français Clément Noël. Deuxième de la premère manche à 24 centièmes de Yule, Noël a devancé le surprenant Norvégien Timon Haugan (2e à 0''21 avec son dossard 33) et le non moins étonnant Autrichien Adrian Pertl (3e à 0''31 avec le dossard 37). Meilleur Suisse, Ramon Zenhäusern termine à la cinquième place (+0''70) alors qu'il était 7e après la première manche. Loïc Meillard finit 13e (+1''59) et Reto Schmidiger 15e (+1''79).

Le Genevois Tanguy Nef n'avait pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche (36e de la 1re manche à 2''51, à 0''23 de la 30e place), pas plus que le Vaudois Marc Rochat et le Fribourgeois Luca Aerni, tous deux éliminés. Quant au Grison Sandro Simonet, il a signé l'antépénultième chrono de la 1re manche (47e à 4''52).

(Développement suit)