La toux, qui l'avait perturbé dès les premières étapes, a fini par avoir raison de la résistance de Dario Cologna. Le fondeur grison, qui figurait à une décevante 12e place au classement général du Tour de Ski (à près de 4 minutes du leader norvégien Johannes Klaebo), a choisi de ne pas courir la septième et dernière étape de l'épreuve, dimanche à Val di Fiemme. Samedi, le tenant du titre et quadruple vainqueur du trophée avait énormément souffert sur 15km. Privé de toute ambition, il a logiquement préféré penser à sa santé et économiser ses forces en vue des Mondiaux de Seefeld, lors de la seconde quinzaine de février. (Le Matin)