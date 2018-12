Dario Cologna n'a pas commencé son Tour de ski de la meilleure des manières. Pas qualifié pour les quarts de finale du sprint samedi, le Grison était pourtant bien parti dans le 15km style libre de Dobiacco (Italie). Encore parfaitement dans le coup pour jouer le podium à mi-course, il a ensuite progressivement reculé.

Au final, Cologna termine à la onzième place, à 47''6 du vainqueur, le Russe Sergey Ustiugov qui, au contraire du Grison, a constamment augmenté son avance. Pour comparaison, le retard de Cologna sur Ustiugov à mi-course état de 11''3 seulement.

«C'est devenu difficile à partir de la mi-course, a confirmé Cologna au micro de la chaîne alémanique SRF. J'ai essayé de me battre jusqu'au bout, mais les tout premiers étaient vraiment très forts aujourd'hui.» Le Grison refusait de s'avouer battu: «Rien n'est encore joué. Il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici à la fin du Tour de ski. Je vais me concentrer sur la prochaine épreuve, et on verra bien.»

Ustiugov s'est imposé avec une avance de 12''2 sur le Norvégien Simen Hegstad Krueger et 21''9 sur un autre Russe, Alexander Bolshunov. En plaçant quatre des leurs dans les huit premiers, les Russes ont frappé un grand coup.

Pour ce qui est des autres Suisses, Beda Klee a terminé 26e à 1'10''4, Toni Livers 36e à 1'28''8, Jason Rüesch 49e à 1'49''9, Jonas Baumann 56e à 2'00''9, Livio Bieler 61e à 2'05''9, Roman Furger 78e 3'00'0, Erwan Kaeser 79e à 3'05''9, Roman Schaad 87e à 3'44''6 et Jovian Hediger 88e à 3'48''9.

Von Siebenthal huitième

Sur le 10km dames, Natalia Nepryaeva (23 ans) a remporté sa première victoire en Coupe du monde. La Russe, qui a couvert la distance en 23’19’’9, s’est également emparée du commandement du classement général. Elle s’est imposée d’un fil puisque la la Norvégienne Ingvild Fluhstad Oestberg n’a accusé qu’un retard de trois dixièmes de secondes. Le podium a été complété par une autre Russe, Anastasia Sedova (à 10’’9).

Dans le camp suisse, Nathalie von Siebenthal peut arborer un sourire. La Bernoise, qui a effectué un départ en force puisqu’elle était en tête après 1,75 km avant de fléchir, a décroché une bonne 8e place, à 44 secondes de la lauréate du jour. Nadine Fänhdrich (22e) et Laurien van der Graaff (23e), elles, ont rallié l’arrivée avec près de 1’30’’ de retard.

