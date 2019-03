Une seule adversaire était encore en mesure de priver Sarah Höfflin de victoire finale au classement général de la Coupe du monde de ski slopestyle. Samedi, lors des finales de la discipline qui se sont déroulées à Corvatsch-Silvaplana, la Genevoise de 28 ans devait s’assurer de ne pas laisser la Canadienne Megan Oldham s’envoler trop loin et la priver d’un second sacre après celui obtenu au terme de l’hiver 2016-2017. Sous le soleil grison, la championne olympique avait bien assuré en prenant la 3e place de la première manche, remportée justement par Oldham.

Mais lors de la seconde manche, Höfflin a vécu une désillusion dont elle se serait bien passée. A la réception de l’avant-dernier saut, la Genevoise a atterri légèrement de travers, forçant sa fixation de son ski droit à se détacher. Une erreur qui l’a placée au 4e rang final de l’épreuve. Insuffisant pour maintenir son avance au classement général de la discipline. Oldham, 281 points au total, l'emporte finalement avec une seule unité d'avance! Un coup dur pour la championne olympique, victorieuse cette saison à Font Romeu (Fra) et médaillée d'argent aux derniers X-Games.

Quatrième du classement avant cette épreuve, Mathilde Gremaud avait pour sa part à cœur de briller dans la station grisonne. La Fribourgeoise de 19 ans a malheureusement dû renoncer à prendre le départ de l’épreuve. En chutant lors de l’échauffement, Gremaud a brisé son casque. Sonnée, elle a sagement préféré faire l’impasse.

Vainqueur, Ragettli prend la 3e place au général

Chez les messieurs, Andri Ragettli a décroché une magnifique victoire obtenue lors de l’ultime run de la journée. Après avoir chuté lors de son premier essai, le Grison de 20 ans a sorti un enchaînement de classe mondiale pour coiffer tous ses adversaires au poteau, avec une note de 93,71. Déjà vainqueur du globe de cristal en big air, Ragettli termine ainsi 3e de la Coupe du monde de slopestyle, remportée par l'Américain Mac Forehand.

Nettement en tête au terme de la première manche grâce à un run de feu, Fabian Bösch semblait bien parti pour s’imposer. L’Obwaldien de 21 ans a même encore amélioré son score lors de son second passage, obtenant une note de 91,25. Ce qui aurait pu suffire à remporter l’épreuve, mais Colby Stevenson en avait décidé autrement. L’Américain de 21 ans a réussi un superbe run noté à 92,23 pour grimper sur la plus haute marche du podium, juste avant le passage de Ragettli. Bösch était toutefois très heureux d’obtenir la 3e place.

Les autres Suisses ont terminé plus loin. Kim Gubser a obtenu la 7e place, Jonas Hunziker la 9e et Colin Wili la 10e.

