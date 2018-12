Ilka Stuhec est bien la meilleure sur la Saslong. La Slovène de 28 ans a confirmé son retour au plus haut niveau, après une rupture des ligaments croisés du genou gauche, qui lui avait coûté toute la saison dernière et donc les Jeux olympiques. Mardi, elle remportait la descente pour 14 centièmes. Mercredi, malgré une grosse faute à mi-parcours, elle a gagné le super-G pour 5 centièmes.

Derrière elle, la Liechtensteinoise Tina Weirather et l’Autrichienne Nicole Schmidhofer se sont partagé la deuxième place, en terminant exactement dans le même temps. De quoi faire le malheur de Jasmine Flury. La Grisonne a réussi une course quasi parfaite, allant mourir à 6 centièmes de Stuhec et à 1 malheureux centième de la 2e place.

Comme la veille, la Suissesse a quelque peu sauvé le bilan bien triste des siennes. Il faut descendre à la 14e place du classement pour retrouver une skieuse à la croix-blanche avec Joana Hälen et jusqu'au 18e rang pour dénicher Priska Nufer. Corinne Suter, Michelle Gisin et Lara Gut-Behrami ont, quant à elles, réalisé un vilain tir-groupé aux alentours de la 25e place. (nxp)