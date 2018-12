Fanny Smith chez les femmes, Jonas Lenherr chez les hommes. L’équipe de Suisse a fait coup double en ouverture de la saison de Coupe du monde à Arosa.

La fête a été totale avec la troisième place d’Alex Fiva devant son public grison. Dans une finale de très haut vol, Fanny Smith a arraché la victoire pour quelques centimètres grâce à un finish ahurissant.

La Suédoise Sandra Naeslund, championne du générale la saison dernière, est venue mourir sur la ligne d’arrivée, la Canadienne Marielle Thompson - champion olympique 2014 - a complété un podium plus que relevé. Fanny Smith décroche son 14e succès en Coupe du monde, le premier depuis mars dernier à Sunny Valley (Russie).

«De belles choses pour l'avenir»

La Genevoise Sixtine Cousin (plus jeune qualifiée pour la phase finale à 19 ans seulement) s’est classée à un encourageant 7e rang pour sa deuxième course à ce niveau seulement: «C’est fou. Cela ne peut augurer que de belles choses pour l’avenir. Il me manque encore cette expérience pour entrer en finale. Je fais des erreurs tactiques. En demi-finale, je laisse la porte ouverte et je me fais avoir. Cela va venir. Ce doublé suisse va lancer toute l’équipe. On voit que tout le monde est prêt pour cette nouvelle saison.»

Smith et Lenherr avaient déjà réussi le doublé dans la station russe. Neuf mois plus tard, les deux athlètes ont remis ça. Le Saint-Gallois a dégagé une impression de contrôle dès les 1/8e de finale, remportant ses quatre courses du soir.

«C’est fantastique d’ouvrir la saison de Coupe du monde de cette façon», lançait un vainqueur du soir qui peinait à mettre des mots sur sa performance.» Seul le Suédois Victor Öhling Norberg est venu empêcher les Suisses de monter sur les deux premières places. Alex Fiva se contentera sans peine de ce troisième rang. «L’ambiance était extraordinaire avec le public, comme toujours à Arosa, relevait l’expérimenté Grison. C’est encore plus beau de partager ce podium avec Jonas.»

Rendez-vous à Innichen

Deuxième des qualifications dimanche, le Vaudois Romain Détraz a, lui, pris la porte dès son entrée dans le concours. Le réservoir suisse chez les hommes est impressionnant cette saison. Marc Bischofberger, médaillé d’argent aux derniers JO et vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2017-2018, est passé à côté lundi soir.

Après cette ouverture de saison en apothéose, le clan suisse espère confirmer dès la deuxième épreuve de la saison, vendredi à Innichen, dans le Tyrol italien. (nxp)