Contrairement au trio de «Sista Rockett», Simidele Adeagbo va écrire l’histoire à PyeongChang seule et la tête la première. Là aussi, l’histoire est complètement folle. Ancienne athlète universitaire, née au Nigeria, cette marketing manager chez Nike, basée à Johannesburg, n’avait jamais mis son ventre sur un skeleton avant septembre 2017. Le calcul est vite fait: six mois pour un rêve olympique! Trop beau pour être crédible? Même pas. Car si la Nigériane n’a décroché son billet que le 11 janvier à Lake Placid (5e course qualificative), elle l’a fait avec la manière: un podium (3e) et un meilleur temps de poussée! «Être la première Africaine à faire un top 3 dans une compétition internationale, voir le drapeau nigérian flotter depuis un podium, m’a procuré une immense fierté, a-t-elle déclaré au Mail and Guardian . J’y ai puisé beaucoup de force et de confiance en vue des Jeux de PyeongChang.» Imaginez un instant que le drapeau nigérian flotte pour elle la semaine prochaine.

Liesse populaire et «comité de départ» à Lagos, danse endiablée devant les caméras au village olympique, opération marketing, soutiens glamours, les premières stars de ces Jeux s’appellent Seun Adigun, Ngozi Onwumere et Akuoma Omeoga. Alias «Ice Blazers» ou «Sista Rockett», premier bobsleigh olympique de l’histoire du continent africain.

Accompagné de son alter ego Simidele Adeagbo (skeleton), le trio fera flotter, demain, pour la première fois le drapeau nigérian lors d’une cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver. Un pari fou qui réveille forcément les souvenirs de «Rasta Rockett», film épopée sur l’équipe jamaïcaine aux JO de Calgary. «C’est fou, mais je viens de rencontrer leur pilote, Dudley Stoke, a confié hier à l’AFP Seun Adigun. C’est évidemment un honneur d’être comparé à cette équipe qui, trente ans après avoir ouvert la voie, est devenue légendaire.»

Alignée aux JO de Londres sur 110 m haies, Seun Adigun ne s’est donc pas lancée dans l’aventure pour combler un manque (comme le héros du film). Chiropraticienne à Houston, cette petite-cousine du basketteur Hakeem «The Dream» Olajuwon a juste eu soudain envie de renverser une barrière. «En 2015, il y avait un essai ouvert au public au Texas, explique-t-elle à L’Équipe Magazine. Puis j’ai appris que le Nigeria n’avait jamais été représenté aux JO d’hiver et que l’Afrique n’avait jamais eu un bobsleigh qualifié, j’ai compris alors que tout cela me dépassait.»

Complètement terrorisée

La suite aurait aussi pu sortir des studios Disney. Deux autres exsprinteuses rejoignent l’aventure, le trio s’entraîne dans une «caisse à savon» sous le soleil du Texas. Puis il y a ce crowdfunding qui décolle (75 000 dollars), la qualification en novembre dernier et enfin l’avalanche de sponsors (Visa, Under Harmour, Beats). Entre le baptême de Whistler et la première manche des JO, mercredi prochain, «Sista Rockett» n’aura eu que dix-huit mois pour se mettre à niveau. Dix-huit mois inouïs.

«La première fois, j’étais complètement terrorisée, a insisté la pilote hier après sa première manche d’entraînement. Le truc qui m’a fait garder la tête froide, c’est que j’ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Cette référence m’a aidée à lutter contre la peur.» Depuis, Seun Adigun et ses freineuses ont progressé. Assez pour étirer leur statut de stars au-delà des compétitions? Normalement non, puisque les suiveurs estiment leur retard sur l’élite à une fourchette de quatre à six secondes par manche. «Mais on va donner le meilleur… et on ne sait jamais», rigole le trio. (Le Matin)