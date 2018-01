L'Italienne Elena Fanchini, médaillée d'argent en descente aux Mondiaux 2005 de Bormio, a annoncé ce vendredi qu'elle devait renoncer aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang (9 au 25 février) et arrêter sa saison pour soigner une tumeur.

«La vie a mis un nouveau défi face à moi, une chose grave qui m'oblige à m'arrêter pour me soigner. Ce n'est pas facile car je pense à tous les sacrifices et efforts, aux objectifs de la saison, aux Jeux et à mes rêves», écrit sur sa page Facebook la Lombarde, âgée de 32 ans.

«Mais je n'abdique pas et j'affronte ce nouveau défi avec beaucoup de force et de courage pour revenir plus forte et réaliser mes rêves», ajoute la skieuse italienne, également deux fois victorieuse en Coupe du monde.

La Fédération italienne des sports d'hiver (FISI) précise dans un communiqué que des examens médicaux ont révélé chez la skieuse la présence «d'une néoplasie (croissance anormale de cellules) de bas grade, qui pourra être soignée».

Après le podium mondial à 19 ans, Elena Fanchini n'avait pas été épargnée par les blessures à ses genoux, qu'elle qualifie de «verre».

Elena est l'aînée d'un trio de soeurs dédiées au ski alpin. Nadia, toujours en activité et la plus polyvalente, a été double médaillée mondiale en descente (bronze en 2009 et argent en 2011). Sabrina, la cadette et désormais retirée des compétitions, était une spécialiste des épreuves techniques, mais sans jamais monter sur le podium Coupe du monde. (AP/nxp)