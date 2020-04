Dans cette nouvelle capsule de notre série d'interviews en vidéo, Fanny Smith raconte son nouveau passe-temps comme servicewoman pour ses skis de loisirs et ceux de ses proches.

Privée d'une «finale» pour le globe de cristal de skicross mi-mars à Veysonnaz, la Vaudoise a reçu sa médaille d'argent par la poste. «C'était assez spécial, j'étais avec mon copain à la maison en me disant "bon bah cool"», rigole la skieuse.

Si elle profite de se reposer tout en faisant quelques exercices sur sa terrasse pour se maintenir en forme, Fanny Smith confie s'inquiéter pour sa grand-maman, âgée de 90 ans. «Elle n'est plus sortie depuis trois semaines et du coup ne bouge plus beaucoup, raconte-t-elle. Je vais voir si je peux aménager une sortie en respectant les mesures de sécurité».

Sylvain Bolt