Elle en a avalé, des couleuvres. Sotchi par-ci, Sotchi par-là. Il y avait matière à enfoncer sa tête dans la neige, déguerpir, fuir les remarques et les questions. Quatre ans qu'il fallait bien revenir sur le sujet. Forcément: en 2014, elle était au sommet, elle devait décrocher l'or et elle avait craqué, par sa faute, une faute bête, et tout s'était écroulé.

C'était compter sans ce caractère bien vaudois, têtu en bien. Ce caractère qui lui a permis, à 16 ans, d'orienter sa vie vers le skicross, quand l'école était devenue une galère et sa dyslexie trop handicapante. Son exutoire fut le sport. Une discipline de durs au mal, d'injustice parfois, où les décisions se prennent en un instant et les chutes vous surprennent souvent.

Une discipline qui requiert tout à la fois des aptitudes de glisse, une science des courbes et une volonté hors du commun. Un coude-à-coude, un combat de fierté, une lutte tant mentale que technique. Compétitrice dans l'âme, gagneuse née, la skieuse de Villars était faite pour ça.

Alors oui, il a fallu du temps, du travail, pour trouver des échappatoires aux obstacles de la vie et du sport. Mais Fanny Smith, touchante, a rebondi. Sans une touchette sur un virage pied droit, elle se battait même pour l'or. Mais sa force a été de ne rien lâcher. Elle en a crié sa fierté.

Pour y parvenir, elle n'a pas hésité à tout bouleverser ces derniers mois. Le changement majeur étant son intégration dans la structure de Swiss-Ski. Ses entraîneurs ont tout fait pour qu'elle s'y sente bien. Elle aussi y a mis du sien. Elle a fusionné avec ce groupe talentueux, qui avait déjà accouché d'une médaille d'argent chez les messieurs (Marc Bischofberger).

A 25 ans, Fanny Smith a déjà vécu ses troisièmes Jeux olympiques. La cuvée PyeongChang restera comme celle de la maturité. Et son sourire ému restera gravé. Sotchi est définitivement effacé. (nxp)