Beat Feuz s'attaque samedi à l'un des plus prestigieux défis du ski alpin: le doublé Wengen-Kitzbühel. Vainqueur le week-end dernier sur le Lauberhorn, le Bernois est largement capable d'en faire de même sur la Streif.

Ils sont peu, très peu, à avoir épinglé les deux mythes de la Coupe du monde lors de la même saison. Ces vingt dernières années, seuls le Norvégien Lasse Kjus (1999), l'Autrichien Stephan Eberharter (2002) et, évidemment, Didier Défago (2009) ont réussi cet exploit.

Beat Feuz pourrait bien s'ajouter à cette liste samedi. A bientôt 31 ans, enfin épargné par les blessures, le Bernois tient la forme de sa vie, comme en témoignent ses résultats de l'hiver en descente (1er, 2e, 8e, 4e, 1er). Et comme à Wengen, où il avait assumé avec brio son rôle de favori, le skieur de l'Emmental retrouve à Kitzbühel l'une de ses pistes fétiches.

La course de Beat Feuz sur le Lauberhorn, samedi dernier:

Fâché mardi

Beat Feuz s'est certes fâché mardi à l'issue du premier entraînement, accusant les organisateurs d'avoir accentué les difficultés de la Streif (les sauts notamment). Mais cela n'empêche pas qu'il sera l'un des grands favoris à la victoire en descente. Un succès qui lui avait échappé de peu en 2016 - 2e rang derrière l'Italien Peter Fill - et surtout l'année dernière, lorsqu'il était largement en tête aux temps intermédiaires avant de chuter dans la traverse finale. Autant dire que «Kugelblitz» - son surnom - aura soif de revanche samedi.

Beat Feuz è velocissimo ma perde il controllo sulla Streif finendo nella rete ?????#Kitzbühel #EurosportSCI pic.twitter.com/CpTe1EMIRI — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 21 janvier 2017

En route pour @Kitzbühel. La fin de semaine s'annonce compliquée en ce qui concerne la météo ??????.#RTSsport #Streif @fisalpine pic.twitter.com/oA83bjOKHe — Jaton Fabrice (@JatonFabrice) 17 janvier 2018

Il en sera de même pour son grand rival de l'hiver, Aksel Lund Svindal. Le Norvégien n'a plus couru à Kitzbühel depuis l'édition 2016, date à laquelle, victime d'une spectaculaire cabriole, il s'était sévèrement abîmé un genou. Revenu (lui aussi) à son meilleur niveau, le Viking domine actuellement le classement de la descente, mais avec seulement 58 points de marge sur Beat Feuz.

Avant le grand rendez-vous de samedi en descente, les coureurs auront droit vendredi à un super-G en guise de mise en bouche. Une discipline qui réussit beaucoup moins à Beat Feuz cet hiver (jamais mieux que 10e), même s'il reste le no 1 helvétique en super-G. C'est dire que la Suisse repose beaucoup (trop ?) sur le Bernois cet hiver dans les épreuves de vitesse, même si un Gilles Roulin ou un Mauro Caviezel ont aussi montré de bonnes choses.

Dimanche en slalom, la Suisse se placera parmi les outsiders avec son quatuor de Valaisans, Daniel Yule, Luca Aerni, Loïc Meillard et Ramon Zenhäusern. Tous les regards seront toutefois braqués sur Marcel Hirscher, vainqueur des cinq derniers slaloms en date. L'Autrichien affiche désormais 53 succès en Coupe du monde, à une unité seulement d'Hermann Maier, le no 2 de l'histoire derrière Ingemar Stenmark (86 victoires). Egaler la légende «Herminator», voilà le défi qui attend Marcel Hirscher dimanche devant son public.

Une année de disette pour Lara Gut

Du côté des dames, la Coupe du monde fait escale cette semaine à Cortina d'Ampezzo pour un triptyque en vitesse avec deux descentes (vendredi et samedi) et un super-G (dimanche). L'occasion pour Lara Gut de renouer avec la victoire, après laquelle elle court depuis exactement une année, sachant qu'elle avait remporté la descente l'hiver dernier dans la station italienne.

Lara Gut est mûre pour ce succès, qui lui a filé entre les doigts la semaine dernière à Bad Kleinkirchheim (2e en super-G malgré une porte accrochée avant le schuss final). La Tessinoise sera surtout attendue en super-G, la discipline qui lui réussit le mieux depuis son retour de blessure, mais elle figurera aussi parmi les favorites de la descente. Michelle Gisin, Jasmine Flury et Cornine Suter constitueront aussi de sérieux atouts pour cette équipe helvétique de vitesse, qui s'affirme de plus en plus.

Si les Suissesses abordent avec confiance cette étape de Cortina, c'est aussi le cas des Italiennes. Les Transalpines ont frappé très fort le week-end dernier à Bad Kleinkirchheim avec le succès de Federica Brignone en super-G, suivi par un triplé Sofia Goggia-Brignone-Nadia Fanchini en descente. (ats/nxp)