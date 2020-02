Sous son casque dans l'aire d'arrivée, Beat Feuz a secoué la tête. Sur une piste «Kandahar» moins mythique que la «Streif» mais toujours aussi piégeuse et impressionnante, le skieur bernois a terminé sixième d'un tracé où il a donné l'impression de n'avoir jamais vraiment su trouver ses aises. C'est la première fois cette saison que Beat Feuz, dernier vainqueur en date à Gasmisch - la course avait été annulée l'an dernier en raison des conditions météo - ne figure pas sur le podium en descente.

Parti avec le dossard No 1 devant son public, l'Allemand Thomas Dressen s'est imposé en patron en 1'39''31 avec 16 centièmes d'avance sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, auteur d'une deuxième partie de course exceptionnelle, et 17 sur le Français Johan Clarey. Pour la dernière course de sa carrière, le champion italien de 37 ans Peter Fill s'est offert une descente en saluant la foule, une douche de champagne à l'arrivée, et un anecdotique dernier rang à 7 secondes 66.

Outre Beat Feuz, qui a échoué à 35 centièmes de Dressen, Niels Hintermann a confirmé sa belle saison avec une 7e place à quatre centièmes de son compatriote. Bien parti pour se mêler à la lutte pour le podium, Carlo Janka, qui se trouvait à 16 centièmes du leader au pointage du dernier temps intermédiaire, a perdu beaucoup de temps sur le bas du tracé pour finir 11e à 55 centièmes. Autre Helvète en lice, Mauro Caviezel finit au 17e rang à près d'une seconde.

JSa