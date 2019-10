Le calendrier du Freeride World Tour 2020 est sorti! Les skieurs et snowboardeurs de l'extrême concourront sur les mêmes sites que l'an passé. Seul changement: l'étape d'Andorre-Arcalis arrivera plut tôt dans la saison.

Comme de coutume, le Freeride World Tour se conclura par «La Grande Finale» de Verbier, qui est agendée du 28 mars au 5 avril 2020, à l'occasion de la 25e édition de l'Xtreme.

Freeride World Tour 2020

Étape 1, Hakuba (Japon), du 18 au 25 janvier: Suivez les riders sur d’incroyables lignes de «pillows» et d’arêtes naturelles alors qu’ils profitent de la neige la plus profonde de la planète. Étape 2, Kicking Horse Golden BC (Canada), du 6 au 12 février: Le Canada saura révéler les compétences techniques des athlètes tout en leur donnant la possibilité de s’engager sur le terrain le plus ludique de Colombie Britannique.

Étape 3, Ordino Arcalís (Andorre), du 28 février au 4 mars: Les riders devront se maintenir leur cap avant le «cut» de la quatrième étape, et se frayer un chemin sur les reliefs difficiles et rythmés des Pyrénées Andorranes.

Étape 4, Fieberbrunn (Autriche), du 7 au 13 mars: C’est quitte ou double pour l’avant-dernière étape du tour. Les freeriders donneront tout pour se qualifier pour la finale. Étape 5, Verbier (Suisse), du 28 mars au 5 avril: La saison s’achèvera en Suisse pour La Grande Finale, lors de la 25e édition de l’Xtreme de Verbier. Cet événement historique sera suivi d’une grande fête à ne pas manquer.