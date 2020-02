Lara Gut-Behrami est de retour au sommet. Elle a remporté la descente de Crans-Montana, ce vendredi, avec un chrono de 1’27’’11. Elle a devancé Corinne Suter, longtemps en tête et 2e au final (+0’’80). La Tessinoise remporte sa 25e victoire en Coupe du monde. Un succès après lequel elle courait depuis deux ans. “J’ai dû me montrer patiente, a-t-elle reconnu dans l’aire d’arrivée. J’ai dû chercher la solution longtemps. Quand tu commences trop à réfléchir, ça devient plus compliqué. Aujourd’hui, tout est revenu simple.” Comment la skieuse de Comano va-t-elle fêter ce retour au premier plan? “Je ne ferai rien de spécial., a-t-elle répondu. Mes parents et ma meilleure amie sont là, mais Valon joue avec le Genoa samedi et mon frère est en Slovaquie. Je profiterai du moment avec eux mais ça restera simple.”

La Schwytzoise a réalisé une excellente opération sur la piste du Mont Lachaux. L’Autrichienne Stephanie Venier, 3e, n’a échoué qu’à 12 centièmes de Suter (et 92 centièmes de Lara Gut-Behrami), devant la surprenante Petra Vlhova (4e à 1’’08 seconde), spécialiste des disciplines techniques. Suter fait un grand pas vers le globe de la spécialité. Elle compte désormais 120 points d’avance sur la Tchèque Ester Ledecka (11e à 1’’38) et 127 sur l’Italienne Federica Brignone (7e à 1’’35).

Le globe samedi?

Elle pourrait ainsi décrocher son premier globe de cristal samedi, déjà, à Crans-Montana où une deuxième place suffirait. Elle serait assurée de l’emporter si elle conserve plus de 100 points d’avance au général de la descente après la deuxième épreuve prévue en Valais. La dernière descente de la saison est prévue lors des finales de la Coupe du monde à Cortina d’Ampezzo fin mars.

La Schwytzoise, qui avait fêté son premier podium en Coupe du monde il y a un an sur le Haut-Plateau, deviendrait ainsi la sixième Suissesse à remporter le globe de la spécialité. “Le globe est dans un coin de ma tête, mais j’ai essayé de ne pas trop y penser, a-t-elle confié au fond de la piste. J’étais un peu nerveuse avec tout ce monde. Au final, il n’y a pas trop de calcul à faire et juste tenter d’être la plus rapide”. Autre satisfaction suisse: Joana Hählen apparaît aussi dans le top 10 (7e, +1’’35). Partie en 10e position, Michelle Gisin a chuté. Jasmine Flury a également été éliminée. Wendy Holdener a fini 17e (+1’’98), suivie par Priska Neufer (20e, +2’’13) et Juliana Suter (33e, +3’’51).