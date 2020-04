Dans une interview donnée au Blick, Wendy Holdener a raconté son quotidien et son respect strict des mesures de semi-confinement, notamment en raison du cancer de son frère Kevin.«Après plusieurs opérations, le volume de ses poumons n'est plus aussi grand, a-t-elle expliqué. Le médecin nous a rassuré et nous a dit que si nous respections les règles de sécurité, il n'y avait pas de soucis à se faire».

La Schwytzoise est également revenue sur son changement de coach, qui avait récemment fait quelques vagues . La skieuse de 26 ans se réjouit de collaborer avec l'Autrichien Klaus Mayrhofer. «Il y avait aussi des options en Suisse, mais Klaus collait parfaitement. C'est un mec super et nous sommes convaincus qu'il va bien s'intégrer au team. J'ai un excellent sentiment».

Wendy Holdener, qui a été invitée à noter sa saison, s'est donné un 5,25. «Le Super-G et le géant ont été excellents. La descente était moyenne. Le slalom et le combiné auraient pu être meilleurs, même si j'ai obtenu des podiums dans ces deux disciplines.»

La Suissesse, qui s'est essayée aux disciplines de vitesse cette saison, n'a pas encore précisé le programme de son hiver prochain. «Ce n'est pas encore clair si je prendrai part à plusieurs descentes. Mais dans les autres disciplines, j'aimerais être tout devant», a-t-elle annoncé.

