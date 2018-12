Onze mois après sa chute aux X-Games, qui lui avait fait rater les Jeux olympiques 2018 de Pyeongchang, Iouri Podladtchikov est revenu en compétition sur un halfpipe, celui de Secret Garden, à Chongli en Chine, dans la nuit de jeudi à vendredi.

En finale, le Zurichois a été victime d'une chute terrible sur son quatrième saut. C'est à ce moment-là que sa planche a tapé le bord du pipe. Le champion olympique en 2014 s'est ensuite cogné la tête violemment avant de rester au sol quelques instants. «iPod» a été pris en charge tout de suite et sorti sur un brancard.

Selon Swiss-Ski, Podladtchikov s'en tire avec un nez cassé, une commotion cérébrale et des contusions aux hanches et aux épaules. Le rider alémanique a vite donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Et n'a à priori pas perdu son sens de l'humour.

Son compatriote Jan Scherrer (photo) a signé son premier succès en Coupe du monde devant deux Japonais sur le pipe chinois. Chez les femmes, la Suissesse Verena Rohrer est aussi montée sur le podium, mais sur la deuxième marche.

(nxp)