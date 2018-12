Wendy Holdener, à en croire votre sourire, cette quatrième place en slalom a l’air de bien plus vous satisfaire que votre 16e rang de la veille en géant?

Maintenant la course est finie, je ne peux plus rien y changer, donc je dois accepter ce résultat. Je perds beaucoup de temps sur la troisième du classement, alors c’est plus facile à digérer que si j’étais juste derrière. Il m’a manqué de la décontraction aujourd’hui pour faire mieux, mais ça reste un pas dans la bonne direction.

Il a plu toute la nuit, avec une neige très particulière sur le parcours. Comment avez-vous géré ces conditions?

On savait depuis une semaine qu’il allait pleuvoir ici ce week-end, alors j’ai pu me préparer en conséquence. Ces conditions ne conviennent pas à mon style, c’est une certitude, mais il faut essayer de malgré en tout en tirer le meilleur.

En slalom cette saison, vous avez fini d’abord 6e, puis 5e et maintenant 4e. Le podium se rapproche!

Il ne faut pas oublier le slalom parallèle de Saint-Moritz, où j’ai fini troisième. Non, c’est sûr que j’aimerais plus, mais je dois continuer à travailler, je reste positive et j’espère vite retrouver ma décontraction sur la piste.

Et maintenant, place à la pause de Noël, avec quelques jours en famille à la maison?

Oui, je me réjouis énormément. Je vais essayer de savourer chaque minute de ces instants précieux. Même si j’ai quand même quelques entraînements au programme.

Vous avez déjà préparé tous vos cadeaux?

Je les ai tous achetés oui, mais pas encore emballés. Je vais faire ça au dernier moment, c’est une activité que j’aime bien. (nxp)