- Fanny Smith, ce sont vos troisièmes JO et enfin votre première médaille. Satisfaite de ce bronze?

Bien sûr, c’est incroyable. J’ai réussi à me relâcher le jour J. J’ai beaucoup dû me battre pour revenir à ce niveau, et décrocher cette médaille, à ce moment-là, signifie encore plus pour moi.

- Vous faites une petite faute durant la finale. Avez-vous eu un instant peur de finir quatrième?

Cette faute m’a coûté énormément de vitesse alors que je glissais très bien. Je ne peux que remercier mon skiman. Je me suis malgré tout battue pour consolider cette troisième place. Avant cela, j’étais vraiment fière de mon départ car je me battais pour l’or.

- L’émotion, quelle est-elle?

C’est tout à la fois. Énormément de joie, d’émotion familiale aussi. Tout le monde est venu. Il manque juste ma grand-mère. Je pense d’ailleurs qu’elle a éteint la TV pour la finale. Elle a trop peur pour moi! (Rires) C’est à elle que je dédie cette médaille, ma Mamie Betty, c’est une femme formidable.

- Qu’est-ce qui a été déterminant après l’échec de Sotchi?

Ça a été très long pour moi de m’en remettre. Vraiment. J’ai eu beaucoup de gens autour, qui ont toujours cru en moi. J’ai aussi fait énormément de changements dont je sentais le besoin. C’était toujours un objectif de revenir au top, de garder ce sentiment que j'ai la chance de vivre ma passion. C’est un accomplissement dans ma vie d’athlète.

- On vous a vu au coude-à-coude avec la favorite suédoise, pour garder la troisième place. Qu’est-ce qui a fait la différence?

On m’a souvent reprochée d’être un peu trop gentille. Du coup, j’ai débarqué au départ de la course en me disant que je n’avais rien à perdre. Il fallait que je m’amuse. Quand j’ai fait mon erreur, je n’ai pas baissé les bras.

- Avez-vous pensé à votre désillusion de Sotchi durant cette journée?

Jamais. Ça c’est une grande réussite, vraiment. Ce n’était pas simple mais j’ai vraiment vécu trois JO complètement différents. Ceux-là ont été clairement à part. L’effet asiatique peut-être. J’ai réussi à être sereine et à me faire plaisir.

- Arrivez-vous déjà à penser à Pékin, dans quatre ans?

Bien sûr, il y a encore toujours mieux à faire. Je n’ai pas fait la course parfaite. Je suis très exigeante envers moi-même, donc je suis heureuse mais je sais qu’il y a encore de la marge. (nxp)