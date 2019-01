15 décembre dernier. Bormio. Le Suisse se rate avant un saut et s’envole dans le ciel italien. La chute est dure, très dure. Il est évacué en hélicoptère, l’inquiétude était énorme et il avait même dû être placé sous respiration artificielle. Moins d’une semaine plus tard, il quittait les soins intensifs de l’hôpital de Lucerne, au plus grand soulagement de tous. Mieux, un mois après, il assure que… tout va bien ou presque.

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’Obwaldien de 30 ans est une force de la nature. «Je vais très bien, vu les circonstances, a-t-il assuré au micro de la SRF, depuis Rheinfelden, où il poursuit sa physiothérapie. Les médecins sont stupéfaits et ravis de la rapidité avec laquelle les choses évoluent pour moi. Mais il y a encore du boulot et cela va prendre du temps, car l’homme doit encore soigner deux petites fractures à une hanche et se balader les trois prochaines semaines avec des béquilles.

La plus grande inquiétude concernait son cerveau, qui avait déjà été bien ébranlé sur la descente de Kitzbühel en 2015. Celui-ci a plutôt été épargné cette fois. «J’ai fait un simple test cognitif et tout était à 100%, a raconté le Suisse. Mais quand il s’agit de la tête, il faut faire attention et toujours surveiller la situation de près. Ce qui me stresse davantage est toutefois le pourquoi de ma chute. Je ne sais pas s’il y a un endroit pire sur la Coupe du monde pour tomber. J’ai eu beaucoup de chance, mais je n’en ai aucun souvenir.»

Marc Gisin était pourtant heureux, en ce début de saison de Coupe du monde. «Depuis mon accident de 2015, c’était la première fois que je pouvais débuter l’exercice en étant à fond. Ça aurait pu être une bonne année et ça me rend triste, a-t-il expliqué, avant de refuser d’évoquer un retour rapide sur le cirque blanc. Skier est ce que je préfère dans la vie, mais après un tel envol, on se demande si ça a un sens…»

(nxp)