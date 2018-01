Julia Mancuso a décidé de mettre un terme à sa carrière après la descente Coupe du monde de ce vendredi à Cortina d'Ampezzo. Agée de 33 ans, elle souffre depuis de longs mois de la hanche.

Opérée au printemps 2015, la quadruple médaillée olympique n'est pas parvenue à se qualifier pour les prochains Jeux de Pyeongchang. «Je ne suis malheureusement plus capable de rivaliser avec les meilleures, avoue-t-elle. Mais je suis très fière d'avoir pu me battre jusqu'au bout.»

After 18 years on the World Cup, 4 Olympic medals, 36 World Cup podiums and 5 World Championship medals, the incredible @JuliaMancuso is officially retiring from the @usskiteam today. ????



Thank you #SuperJules for absolutely everything. It's been so fun. ?? pic.twitter.com/XLo7LjAsMl